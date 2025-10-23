日本時間25日にワールドシリーズ開幕

米大リーグのドジャースは2年連続の世界一をかけ、24日（日本時間25日）開幕のワールドシリーズでブルージェイズと激突する。チームは22日（同23日）、初戦が行われるカナダ・トロントへ。山本由伸投手は愛用アイテムを敵地に持ち込んだ。

航空機に乗り込む大谷らが、スタッフとグータッチをかわしていく。第2戦の先発登板が決まっている山本は右手にバッグ、左手には袋とドリンクを持ち両手がふさがった状態だったが、左手でタッチしていた。

右手に持っていた水色のバッグは、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページには188万1000円との記載がある。

フィリーズとの地区シリーズが行われたフィラデルフィアに出発する際も、このバッグが話題に。当時は日本ファンが「山本君のLVの鞄かっこいい」「相変わらず派手なVUITTONのバッグが目立つ」などとSNS場で反応していた。

以前、キケ・ヘルナンデスも移動時に同じバッグを持ち歩いているのが公開されている。同僚とお揃いの愛用アイテムに必要な物を詰め、決戦の地に向かった。

ワールドシリーズは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。23年12月、山本は12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）でドジャースと契約。今季はエースとしてレギュラーシーズン12勝をマーク。ポストシーズンでもメジャー初完投を記録するなど好投している。



（THE ANSWER編集部）