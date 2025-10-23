岩田剛典、ソロ新曲「Reaching for Your Light」本日先行配信＋MV公開
岩田剛典が、ソロとして初めてとなるドラマタイアップ曲「Reaching for Your Light」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。
「Reaching for Your Light」は、現在放送中のテレ東ドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマ曲として書き下ろされ、“手を伸ばしても届かない人が目の前に現れた”主人公の切ない心情を丁寧に描いているという。恋焦がれるときめく想いを、暗闇の中に光る⼀筋の光に例えた、疾⾛感のあるストレートなラブソングに仕上がっているとのことだ。
MVでは、一人の女性を追いかける一途な想いをダンス映像とドラマと美しい夜の街を舞台に描いている。楽曲のテーマである「Light」とリンクする映像演出にもぜひ注目してほしい。
なお、「Reaching for Your Light」は、12月3日に発売するアルバム『SPACE COWBOY』にも収録される。『SPACE COWBOY』は、約1年9カ月ぶりとなるアルバムで、幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトにしたタイトルが付けられている。本作を通して辿り着いた新たな世界を提示する、といった意味が込められているとのことだ。
◾️「Reaching for Your Light」
配信：https://iwata-takanori.lnk.to/reachingPR
◾️アルバム『SPACE COWBOY』
2025年12月3日（水）
予約：https://iwata-takanori.lnk.to/space_cowboyPR
◆CD収録曲（曲順未定）
・ZERO GRAVITY
・TORICO
・Step to the Moon
・Phone Number
・Get Down
・MVP
他、全11曲収録
○MATE限定：完全受注生産ART盤 品番：PDCV-1249
価格：17,600円（税込）
※予約締切：2025年10月15日（水） 23:59まで
・岩田剛典描き下ろしキャンバスアートジャケットBOX（LPサイズ）
・CD
・DVD（約50分予定）：絵画制作に密着したドキュメンタリー映像およびTRAVEL盤には収録できなかったニュージーランドVlogの一部なども収録予定。
・キャンバスアート絵柄トートバッグ ※ジャケットと同絵柄になります。
・ポストカード2枚セット
・トレーディングカードMATE限定特別セルカバージョン（約85mm×約55mm、全1種）
○初回限定：TRAVEL盤 品番：TYCT-69365
価格：5,500円（税込）
・トールサイズデジパック（約188mm×約140mm×約7mm）
・CD
・DVD（約50分予定）：ニュージーランド滞在に密着したVlog
・Boarding Passブックマーク（約120mm×約50mm）
・トレーディングカードTRAVEL盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入）
○初回限定：MAKING盤 品番：TYCT-69366
価格：4,730円（税込）
・トールサイズデジパック（約188mm×約140mm×約7mm）
・CD
・DVD（約30分予定）：本作品のメイキング
・トレーディングカードMAKING盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入）
○初回限定：PHOTO BOOK盤 品番：TYCT-69367
価格：4,730円（税込）
・A4フォトブック（ハワイとニュージーランドでのオフショット撮りおろし60ページ）
・CD
・トレーディングカードPHOTO BOOK盤バージョン（約85mm×約55mm、全5種の内1種ランダム封入）
○通常盤（初回プレス） 品番：TYCT-69368
価格：2,750円（税込）
・CD
・トレーディングカード通常盤バージョン（約85mm×約55mm、全10種の内1種ランダム封入）
※応募抽選用シリアルナンバー入りチラシはCD全形態封入。初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。
関連リンク
◆岩田剛典 オフィシャルサイト
◆岩田剛典 オフィシャルX
◆岩田剛典 オフィシャルInstagram
◆岩田剛典 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆岩田剛典 オフィシャルTikTok