ONSENSE、2ndデジタルシングル「とんでって」明日リリース＋ライブ映像公開
ONSENSEが、2ndデジタルシングル「とんでって」を10月24日にリリースする。
今作はデビューシングル「YUAKE」と同じく、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミが作詞を手掛け、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作しているsoundbreakersが作曲を手掛けた。仲間と笑い合う瞬間に、悩みや不安が飛んでいく気持ちや、何気ない日常の中にある絆の温もりを描いた、前向きになれるポップソングに仕上がっているという。
リリース当日の10月24日20時には、ONSENSEがオープニングアクトとして出演した＜HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025＞での本楽曲初パフォーマンスのライブ映像をYouTubeにて公開される。
https://youtu.be/UDhBOYs2JY0
また、ONSENSEは風呂（＝26）の日にちなんで、毎月26日にオフィシャルYouTubeチャンネルにて「ぬくぬくライブ配信」を実施中。次回は10月26日20時から配信予定となっている。
◾️2ndデジタルシングル「とんでって」
配信日：2025年10月24日（金）
配信URL：https://lnk.to/TONDETTE
作詞：ケンモチヒデフミ
作曲：soundbreakers
