ONSENSEが、2ndデジタルシングル「とんでって」を10月24日にリリースする。

◆ONSENSE 動画

今作はデビューシングル「YUAKE」と同じく、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミが作詞を手掛け、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作しているsoundbreakersが作曲を手掛けた。仲間と笑い合う瞬間に、悩みや不安が飛んでいく気持ちや、何気ない日常の中にある絆の温もりを描いた、前向きになれるポップソングに仕上がっているという。

▲ジャケット写真

リリース当日の10月24日20時には、ONSENSEがオープニングアクトとして出演した＜HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025＞での本楽曲初パフォーマンスのライブ映像をYouTubeにて公開される。

https://youtu.be/UDhBOYs2JY0

また、ONSENSEは風呂（＝26）の日にちなんで、毎月26日にオフィシャルYouTubeチャンネルにて「ぬくぬくライブ配信」を実施中。次回は10月26日20時から配信予定となっている。

◾️2ndデジタルシングル「とんでって」 配信日：2025年10月24日（金）

配信URL：https://lnk.to/TONDETTE

作詞：ケンモチヒデフミ

作曲：soundbreakers

関連リンク ◆ONSENSE オフィシャルサイト

◆ONSENSE オフィシャルX

◆ONSENSE オフィシャルInstagram

◆ONSENSE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ONSENSE オフィシャルTikTok

https://youtu.be/UDhBOYs2JY0