「新世代のくびれ女王」として大人気のグラビアアイドル・林ゆめの2nd写真集が、2026年1月15日に発売されることが決定した。

林ゆめ2nd写真集

林ゆめ2nd写真集

20代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄。水着やランジェリー姿をはじめとする、大胆で大人の色気あふれるカットを余すところなく収録している。

沖縄の自然に囲まれて無邪気にはしゃぐ姿から、シャワーシーンやベッドシーンで魅せるしっとりとした表情の悩殺カットまで、林の魅力をぎゅっと詰め込んだ一冊となっている。

宝島社書籍編集部公式X（@book_tkj）では、オフショットも公開される。

林ゆめ プロフィール

はやし・ゆめ

1995年10月18日生まれ。北海道出身。「世界でもっとも美しい顔100人」に3年連続でにノミネートされ世界規模での美しさと話題に。身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動やバラエティ番組にも多く出演。

自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命をされ地元富良野市の PRを積極的に行っており北海道のテレビ番組にも多数出演するなど、幅広く活躍中。

書籍情報

『タイトル未定』

著者：林ゆめ

発売日：2026年1月15日

定価：4180円（税込）

