100均にあのデザインが！？他だと数千円もするのに！100円とは思えない専用スタンド
商品情報
商品名：壁掛けお札スタンド
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：
（上部）H2.5×W5.5〜6×D3.5cm
（下部）H3.5×W8.5〜9×D3.5cm
（針長）1cm
販売ショップ：セリア
あのデザインがまさかのセリアに登場！『壁掛けお札スタンド』が凄い♡
初詣やお参りなどでお札を購入した際、置き方に悩みますよね。100円ショップで販売されている、壁に取り付けるタイプのポストカードスタンドを活用する方も多いですが、セリアでとても良い商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『壁掛けお札スタンド』。壁に取り付けられる、お札専用のスタンドです。
デザインが凝っていて、100円ショップの商品ということを忘れてしまいます。価格が110円（税込）とお手頃なのも魅力的です！
本格的なものだと数千円〜1万円以上するものが多い「雲棚」が、まさかセリアで購入できるとは思いませんでした！
雲棚は天然木が使われることが多いですが、こちらの商品はデザインの部分が木で、スタンドはMDFで作られています。
コスパが良いですが木の風合いを感じられて、チープ感はありません。
裏側に付いている2つのピンで支えるタイプです。
ピンの長さは1cmで、一般的なプッシュピンと変わりません。
使用する溝を選べて便利！上と下でしっかり固定できて安心◎
小さいパーツは上部、大きいパーツは下部に使用します。
我が家のお札は名前が入っているので、折った画用紙を代用して試しに飾ってみました。
溝が2種類あるので、お札の厚みに合わせて使用する溝が選べるのも嬉しいポイント！
お札のサイズに合わせて、スタンドを買い替える必要がありません。
デザインが凝っているので、インテリア感覚でお札を置けます。
上と下でしっかりと支えられるので落下しにくいです。
ベニヤなどの固い壁には取り付けられない場合があるので、壁の素材に注意するのがポイントです。
今回はセリアの『壁掛けお札スタンド』をご紹介しました。
お札専用スタンドが100円で買えるのも凄いですが、凝ったデザインをセリアで手に入れられるとは驚きました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。