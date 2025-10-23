100均にあのデザインが！？他だと数千円もするのに！100円とは思えない専用スタンド

お札を置く際に専用スタンドがあると便利ですよね。まさかのセリアに、あの「雲棚」のようなデザインのお札スタンドが登場しました！雲棚は本格的なものだと数千円〜1万円以上するものが多いので、100円で買えるのはありがたい！しかも、お札の厚みを選ばずに飾れる仕様になっていて便利です。これは売り切れの予感大♡

商品情報

商品名：壁掛けお札スタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

（上部）H2.5×W5.5〜6×D3.5cm

（下部）H3.5×W8.5〜9×D3.5cm

（針長）1cm

販売ショップ：セリア

あのデザインがまさかのセリアに登場！『壁掛けお札スタンド』が凄い♡

初詣やお参りなどでお札を購入した際、置き方に悩みますよね。100円ショップで販売されている、壁に取り付けるタイプのポストカードスタンドを活用する方も多いですが、セリアでとても良い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『壁掛けお札スタンド』。壁に取り付けられる、お札専用のスタンドです。

デザインが凝っていて、100円ショップの商品ということを忘れてしまいます。価格が110円（税込）とお手頃なのも魅力的です！

本格的なものだと数千円〜1万円以上するものが多い「雲棚」が、まさかセリアで購入できるとは思いませんでした！

雲棚は天然木が使われることが多いですが、こちらの商品はデザインの部分が木で、スタンドはMDFで作られています。

コスパが良いですが木の風合いを感じられて、チープ感はありません。

裏側に付いている2つのピンで支えるタイプです。

ピンの長さは1cmで、一般的なプッシュピンと変わりません。

使用する溝を選べて便利！上と下でしっかり固定できて安心◎

小さいパーツは上部、大きいパーツは下部に使用します。

我が家のお札は名前が入っているので、折った画用紙を代用して試しに飾ってみました。

溝が2種類あるので、お札の厚みに合わせて使用する溝が選べるのも嬉しいポイント！

お札のサイズに合わせて、スタンドを買い替える必要がありません。

デザインが凝っているので、インテリア感覚でお札を置けます。

上と下でしっかりと支えられるので落下しにくいです。

ベニヤなどの固い壁には取り付けられない場合があるので、壁の素材に注意するのがポイントです。

今回はセリアの『壁掛けお札スタンド』をご紹介しました。

お札専用スタンドが100円で買えるのも凄いですが、凝ったデザインをセリアで手に入れられるとは驚きました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。