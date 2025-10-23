STARGLOW、初のファッション誌表紙 RUI「欲を持ってギラついて生きていきたい」
5人組グループ「STARGLOW」（スターグロウ）が、24日発売の雑誌『smart』12月号増刊（宝島社）の表紙を飾る。
【別カット】シックでクールな立ち姿！ギラギラしたTARGROW
創刊30周年記念の同号では、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から
新しく生まれたボーイズグループ・STARGLOWが表紙を飾る。ファッション誌の表紙を飾るのは今回が初めてとなる。
誌面では、13ページにわたる大特集で、平均年齢18.6歳のメンバーの煌（きら）めきをキャッチした撮り下ろしとインタビューを掲載。モードとストリートが交差する2着のスタイリングをそれぞれの魅力いっぱいにクールに着こなしている。
ソロインタビューで、RUIは「キラキラではなく、欲を持ってギラついて生きていきたい。誠実さや謙虚さを忘れずに、バランスをとりながら、自分のプライドと戦いながら、ギラギラして輝くことができればいいなと思います」と、心の内を吐露する。
また、BMSGのトレーニーとして切磋琢磨してきたRUI・TAIKI・KANONの3人は「同じグループとしてデビューする未来を想像していたか？」という質問に 「未来がこうなったらいいね、というよりは、むしろ“そうなるはずだ”くらいの強い気持ちで話していたよね」（TAIKI）、「もちろんオーディションを受けているうえで、誰もが同じ土俵の上に立っていることは忘れずに」（KANON）、「それでも長年一緒にやってきたから、単純に離れたくない気持ちが強かった」（RUI）とオーディション当時の心境を振り返った。
GOICHIとADAMはグループについて「オーディションの合格発表のあと、収録の合間に5人で男子トイレの大きな鏡の前に並んで 『俺ら、STARGLOWになったんだな』って確認しあったんですよ」（GOICHI）、「まだ選ばれて数分しか経っていないのに、もうしっくりきてた。あの瞬間から、運命みたいなものを感じました」（ADAM）とオーディション合格直後のエピソードを語る。
「スターグロウメンバーを知る、35の質問」と題した一問一答コーナーでは、10代の彼らの等身大の魅力が溢れる回答が続出。好きな焼き肉のメニューや、実家のご飯で好きなメニュー、家でのリラックス方法、私服のこだわり、STARGLOWになって自分と約束したことなど、個性あふれるそれぞれの魅力を掲載する。
見応え・読み応えたっぷりの13ページ特集に加え、貼り込み付録としてA4サイズの厚紙ピンナップ（フォトカードデザイン）が付属している。
