セント・フォース所属・米澤かおり、第1子女児出産を報告「娘と一緒にたくさんの『初めて』を経験」
フリーアナウンサーの米澤かおり（35）が23日、自身のインスタグラムで、女児の出産を発表した。
投稿で「家族が増えました」と報告。「予定日より一週間ほど早く会いに来てくれたちょっとせっかちな女の子です」と報告した。
続けて「思い描いていたスーパー安産！とはいかなかったものの、結果的に母子ともに健康で出産を終えることができました」と振り返った。
続けて「産まれてきたらどんな感情になるだろうといろいろな想像をしてきましたが、それを超える喜び幸せに驚いています」としみじみ。「もちろん毎日とっても大変でいろいろなことが心配で寝不足で体はボロボロなのですが…娘と一緒にたくさんの『初めて』を経験できることもまたとても尊いことだと噛みしめています」とつづった。
また「妊娠中はたくさんのお気遣いを頂きありがとうございました」「引き続きよろしくお願いいたします」と感謝を伝えた。
米澤アナは1990年6月7日生まれ、神奈川県出身。2013年4月から19年3月まで岩手めんこいテレビでアナウンサーを務めた後、同年4月からはセント・フォース所属しフリーアナに転身。これまで『TBS NEWS』『Oha!4 NEWS LIVE』などを担当。6月に妊娠していることを発表した。
