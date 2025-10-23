掛けられるだけでこんなに便利なんだ♡ありそうでなかった100均詰め替え容器
商品情報
商品名：掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）
価格：￥220（税込）
容量：30mL
販売ショップ：ダイソー
掛けられるって斬新♡ダイソーでリング付きの詰め替え容器を発見！
詰替えボトルの種類が豊富なダイソー。他の100円ショップにはないような、珍しいタイプの容器も販売されています。
今回は、そんなダイソーで見つけた『掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）』をご紹介します。
価格は220円（税込）です。旅行やスパなどに持っていきたいなと思い、試しに購入してみました！
このパウチはリングが付いているのが特徴。
3つのパウチをまとめられて、とても便利です。
フックなどに吊るせるので、使用時にパッと取り出せるのもいいなと思います。
蓋を取り外すだけで、簡単にコスメを詰め替えることができます。
パウチなので自立しませんが、詰め替えにくさなどは特に感じませんでした。
口が大きめなので、ノズル付きのコスメは注入しやすかったです。
中身を最後まで無駄にせず使える！スリムになってかさばりにくい◎
プッシュすることで開閉できる仕組みになっています。
持ち運びの際はノズルを収納することができるので、中身が漏れたり飛び出す心配もありません。
ノズルの口は小さめです。
ジェルなどの流動性の高いコスメを入れるのに特に向いています。
パウチが3つセットになっているので、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなどの組み合わせや、化粧水、乳液、ボディーローションの組み合わせで持ち運ぶのもいいかもしれません。
パウチのカラーがそれぞれ異なるので、何が入っているか把握しやすいのもGOOD！
くるくると折り畳んで、残りを隅々まで絞り出せます。
中身が無駄にならないだけでなく、スリムになってかさばりにくいですよ。
今回はダイソーの『掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）』をご紹介しました。
リングでまとめて持ち運べて、フックに掛けられるという斬新な詰め替え容器でした！旅行やスパにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。