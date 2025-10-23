掛けられるだけでこんなに便利なんだ♡ありそうでなかった100均詰め替え容器

詰め替え容器の種類が豊富なダイソーで、斬新な商品を発見しました！くるくると折り畳むことで、中身を最後まで絞り出せるパウチタイプの容器。3つの容器がセットで、スキンケアやシャンプーなどの詰め替えに便利です！なんといってもリングが付いていて、フックなどに掛けられるのがポイント。持ち運びやすさも抜群です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）

価格：￥220（税込）

容量：30mL

販売ショップ：ダイソー

掛けられるって斬新♡ダイソーでリング付きの詰め替え容器を発見！

詰替えボトルの種類が豊富なダイソー。他の100円ショップにはないような、珍しいタイプの容器も販売されています。

今回は、そんなダイソーで見つけた『掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）』をご紹介します。

価格は220円（税込）です。旅行やスパなどに持っていきたいなと思い、試しに購入してみました！

このパウチはリングが付いているのが特徴。

3つのパウチをまとめられて、とても便利です。

フックなどに吊るせるので、使用時にパッと取り出せるのもいいなと思います。

蓋を取り外すだけで、簡単にコスメを詰め替えることができます。

パウチなので自立しませんが、詰め替えにくさなどは特に感じませんでした。

口が大きめなので、ノズル付きのコスメは注入しやすかったです。

中身を最後まで無駄にせず使える！スリムになってかさばりにくい◎

プッシュすることで開閉できる仕組みになっています。

持ち運びの際はノズルを収納することができるので、中身が漏れたり飛び出す心配もありません。

ノズルの口は小さめです。

ジェルなどの流動性の高いコスメを入れるのに特に向いています。

パウチが3つセットになっているので、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなどの組み合わせや、化粧水、乳液、ボディーローションの組み合わせで持ち運ぶのもいいかもしれません。

パウチのカラーがそれぞれ異なるので、何が入っているか把握しやすいのもGOOD！

くるくると折り畳んで、残りを隅々まで絞り出せます。

中身が無駄にならないだけでなく、スリムになってかさばりにくいですよ。

今回はダイソーの『掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）』をご紹介しました。

リングでまとめて持ち運べて、フックに掛けられるという斬新な詰め替え容器でした！旅行やスパにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。