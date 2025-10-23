田丸麻紀、7歳次男の“個性的なアート”作品を披露「センスある」「ユーモアあふれて、面白すぎます」
モデルで俳優の田丸麻紀（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。「なかなか 個性的なアートを作って帰ってきた」という次男の、センスが光る美術作品を披露した。
【写真】「ユーモアあふれて、面白すぎます」“個性的なアート”を身につけ食事をする田丸麻紀の次男
次男が持ち帰ってきたものは、“耳が付いた動物の顔”のような形をしたかぶり物。「気に入っているようでお風呂入るまで 自作のアートと共に。。。笑」と食事中も作品をかぶって過ごすほほ笑ましい様子を紹介した。
さらに投稿では、「今夜は 久しぶりに 明太子コロッケ」と夕食作りの様子も披露。調理過程を複数枚アップするも、「作った過程は 写真に収めたのに 出来上がりを撮り忘れるという あるある笑笑」とユーモアを交えて伝えた。
この投稿には「次男君センスある」「ユーモアあふれて、面白すぎます」「明太子のコロッケ、美味しそうですね！」などのコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月に一般男性と結婚。14年8月に第1子長男、18年7月に第2子次男を出産した。
