東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、毎シーズン大人気の『ミッキー＆フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2025バージョン登場！

集めて楽しい「イヤープレートセット」はもちろん、イヤープレートやスペシャル缶が単品でも販売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ミッキー＆フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

ラインナップ・価格：

・26枚入 3,672円(税込)

・26枚入 イヤープレートセット 5,500円(税込)

・イヤープレート(単品) 2,000円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)

※店舗により取り扱い商品が異なります

販売店情報：

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店／東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）取扱商品：・ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入・ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入 イヤープレートセット・イヤープレート(単品)東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）／羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）／羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）取扱商品：・ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入通販情報：公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグスイーツショップ Yahoo!店受注期間：2025年10月30日(木)10:00〜取扱商品：ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 26枚入 イヤープレートセット※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

毎シーズン大人気の『ミッキー＆フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2025バージョンで新たに発売されます。

楽しみに集め続けてくれているファンも多い「イヤープレートセット」はもちろん、イヤープレートやスペシャル缶は単品でも販売される予定です☆

キラキラの飾り付けにいそしむ｢ミッキー&フレンズ」を描いた2025クリスマス限定缶

『ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の2025クリスマス限定缶は、キラキラの飾りつけにいそしむ「ミッキー&フレンズ」を描いた心ときめくスペシャルデザイン。

クリスマスの準備に大忙し、だけどとっても楽しそうな雰囲気が、ひと足早いホリデー気分を盛り上げてくれます。

缶のデザインは、エンボス加工で立体的に。

隅々までじっくり見たくなるような細かいデザインもポイントです。

中のお菓子を食べ終わったあとは小物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつでもそばに置いておきたいかわいさに仕上げられています。

ファン必見のオリジナルイヤープレートもスペシャル缶とおそろいのデザイン！

“2025”のロゴも入った、2025年しか手に入らない特別なイヤープレートです。

飾るだけで、お部屋がクリスマスの華やかな雰囲気に包まれます。

大切な人へのクリスマスプレゼントや、1年頑張った自分へのご褒美にもぴったりです☆

お楽しみがいっぱいつまった『ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

クリスマスのワクワクをたくさん詰め込んで、ショコラも大胆にはみだした、思わず笑顔になってしまう、ハッピースマイルスイーツです。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、クリスマスの帽子をかぶった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」

東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“幸せの香りとろけるバナナミルクシェイク味のショコラ”が、はみだすほど大きくサンドしてあります。

かんだとたんお口いっぱいにミルキー感が広がるスイーツです。

個包装にプリントされた、クリスマスの衣装を着た「チップ＆デール」や「デイジーダック」たちにも注目です☆

キラキラの飾り付けにいそしむ｢ミッキー&フレンズ」を描いた2025クリスマス限定缶。

2025年11月1日より販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ミッキー＆フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

