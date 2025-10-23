ブルボンは、13種類の野菜で作ったポテトチップス“じゃがベジキッズ”を来年春に発売する。

“じゃがベジキッズ”は子どもの野菜嫌いや、栄養バランスにいつも気を遣っている母親の声を形にしたポテトチップス。



「じゃがベジキッズ やさしいコンソメ味」

じゃがいもと緑黄色野菜も含めた野菜（たまねぎ、トマト、かぼちゃ、ほうれん草、赤ピーマン、にんじん、スイートコーン、ブロッコリー、さつまいも、キャベツ、ごぼう、パセリ）を合わせ、全部で13種類の野菜で作った。3つの栄養素「鉄分」、「カルシウム」、「食物繊維」も強化し、子どもでも食べやすいやさしい野菜の味わいと、パリッとかるい食感を楽しめる。また、おやつとして食べ過ぎない入量の設定とし、アレルゲンは「大豆」のみで多くの人に食べてもらえる設計としている。

味付けは小さな子どもに合わせて塩分配慮した2品「やさしいしお味」と「やさしいコンソメ味」を用意する。

「お母さんが子どもに手軽に安心して与えられ、子どもにもおやつとしておいしく食べていもらいたい」という想いを込めた商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年春

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp