「25億円男」が最後のチャンスをつかむか…“元守護神”の復帰はあるのか　ドジャース「WSロースター」予想

コンフォートとスコットはワールドシリーズのロースター入りを果たすか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月24日にブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。そんな中、世界一連覇へ向け、ワールドシリーズのロースターに誰が入るのかについても注目が集まる。

【写真】いざトロントへ！大谷翔平が颯爽と登場 WSの舞台へ向かうナインをチェック

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、予測するのが最も難しいのがリリーフ陣だとしたが、「ドジャースは先発投手が6〜7イニングを投げ、その後にベシア、トライネン、ササキとつなぐという方程式を完全に想定している可能性がある」と予想した。

ブルージェイズにはウラジーミル・ゲレロJr.、ジョージ・スプリンガー、ボー・ビシェットら非常に優れた右打者が揃っており「相手が右打者中心であることを考えると、左投手を5人擁するのは少々ギャンブルだ」と、同メディアの予想ではクレイトン・カーショー、ジャック・ドライヤー、アンソニー・バンダ、アレックス・ベシア、タナー・スコットが入ったが、「右サイドからのさらなるバランスを与えるために、エドガルド・エンリケスが加えられても、さほど驚きではない」とした。

「ジャスティン・ロブレスキはスコットの復帰のためにメンバーから外した。スコットが2025年シーズンの不振を補うために何かできるとすれば、それは今年最も重要なシリーズでドジャースに質の高い投球を提供することかもしれない」と指摘。4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約で今季ドジャースに加入した“元守護神”は、ロースター復帰を果たせるだろうか。