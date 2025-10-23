「25億円男」が最後のチャンスをつかむか…“元守護神”の復帰はあるのか ドジャース「WSロースター」予想
コンフォートとスコットはワールドシリーズのロースター入りを果たすか(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月24日にブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。そんな中、世界一連覇へ向け、ワールドシリーズのロースターに誰が入るのかについても注目が集まる。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、予測するのが最も難しいのがリリーフ陣だとしたが、「ドジャースは先発投手が6〜7イニングを投げ、その後にベシア、トライネン、ササキとつなぐという方程式を完全に想定している可能性がある」と予想した。
ブルージェイズにはウラジーミル・ゲレロJr.、ジョージ・スプリンガー、ボー・ビシェットら非常に優れた右打者が揃っており「相手が右打者中心であることを考えると、左投手を5人擁するのは少々ギャンブルだ」と、同メディアの予想ではクレイトン・カーショー、ジャック・ドライヤー、アンソニー・バンダ、アレックス・ベシア、タナー・スコットが入ったが、「右サイドからのさらなるバランスを与えるために、エドガルド・エンリケスが加えられても、さほど驚きではない」とした。
「ジャスティン・ロブレスキはスコットの復帰のためにメンバーから外した。スコットが2025年シーズンの不振を補うために何かできるとすれば、それは今年最も重要なシリーズでドジャースに質の高い投球を提供することかもしれない」と指摘。4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約で今季ドジャースに加入した“元守護神”は、ロースター復帰を果たせるだろうか。
また、野手に関してはナ・リーグ優勝決定シリーズのロースターから変更ないだろうと予想。ただ、ブルージェイズはワールドシリーズのロースターに左投げの投手を3人しか入れない可能性が高いとみている。
それゆえ、「ダルトン・ラッシング、あるいはマイケル・コンフォートが純粋な代打オプションとして加わる可能性もある。その場合、（アレックス）コールが最もチームから外されることになる」と、今季から1年1700万ドル（約25億円）で加入のコンフォートが最後のチャンスをつかむ可能性を示唆した。
