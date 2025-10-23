「顎が気になりすぎて」“令和の虎”出演の実業家、YouTube無期限休止を発表も「こえーよw」ツッコミの声
YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」にも出演していたTELESA代表・車谷セナさんは10月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。実業家の為国辰弥さんと運営するYouTubeチャンネル「LEVERAGE」の活動休止を発表し、今後の方針について語っています。
【投稿】YouTubeチャンネル「LEVERAGE」活動休止報告
「継続を重要視していた分、悔しさと申し訳なさでいっぱいですが、しっかり話し合ってなるべく早く再開できるよう努めます」と心境をつづっています。報告は重い内容ながら、添えられた写真は加工であごが鋭くなっており、どこかユーモアも感じさせます。
コメント欄には、「毎日楽しみに見ていたので残念だけど加工画像見てちょっと安心しました」「これは……加工ですね！！！」「こえーよw」「ごめんなさい…顎が気になりすぎて文章が入ってこないの私だけですか？」「アゴこわっ」と画像に突っ込む声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
活動休止を発表車谷さんは「この度、為国さんと毎日投稿してきたYouTubeチャンネル『レバレッジ』を、無期限で休止させていただく事になりました」と報告し、1枚の写真を投稿しました。休止の理由については「改めて2人からしっかりお話しさせていただく予定です。現状については1人で撮影した報告動画を公開しましたので、そちらをご覧ください」と説明。
動画でも活動休止を説明YouTubeチャンネルに投稿された動画では、再生回数の伸び悩みや企画のマンネリ化について言及し、“惰性”で動画を出してしまっている状況にあると説明しています。その上で、そうした現状を改善し、今後の方向性を見直すための休止であると明かしました。
