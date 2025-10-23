これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆23日(木)これからの天気

すっきりとした青空が広がるでしょう。佐渡市や内陸部では、時おり雲がかかるものの天気の崩れはない見込みです。

降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。安心して洗濯物の外干しができるでしょう。



◆23日(木)の予想最高気温

最高気温は、17～18℃の予想です。昨日より3℃前後高くなるでしょう。

それでも平年と同じくらいか少し低く、23日(木)も一日を通して上着が必要な肌寒さとなりそうです。