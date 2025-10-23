【23日 きょうの天気】けさは広く“今季一番の冷え込み”→晴れの日中は過ごしやすい陽気に 東北〜九州北部で天気回復
きのうは広い範囲で冷たい雨になり、けさは寒気の影響で広く今シーズン一番の冷え込みになりました。また、けさは富士山で初冠雪の発表がありました。平年より21日遅い発表です。
きょうは全国的に天気が回復するでしょう。関東など太平洋側では午前中、雲の多い所もありましたが、午後は次第に日差しが出る見込みです。秋雨前線に近い九州南部と寒気の影響を受ける北海道の日本海側は、にわか雨の所があるでしょう。
最高気温はきのうより大幅に高くなり、晴れる地域では日差しが暖かく感じられそうです。
きょうの各地の予想最高気温
札幌 ：11℃ 釧路：12℃
青森 ：13℃ 盛岡：14℃
仙台 ：17℃ 新潟：18℃
長野 ：17℃ 金沢：20℃
名古屋：22℃ 東京：19℃
大阪 ：23℃ 岡山：23℃
広島 ：24℃ 松江：22℃
高知 ：25℃ 福岡：24℃
鹿児島：24℃ 那覇：30℃
あす金曜日も広く晴れますが、土曜日は次第に雲が広がり、関東から九州で雨の降りだす所があるでしょう。日曜日は全国的に雨が降り、関東や北日本を中心に本降りの時間が長く、冷たい雨になりそうです。週明けは寒気の影響で北日本や北陸で雨が降り、月曜日後半から火曜日は北海道の平地でも雪の積もる所が出てきそうです。