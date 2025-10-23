コトブキヤ、プラモデル「ゼノアルマ エクスプロード ヴォルカリオン」が2026年4月に発売
【ゼノアルマ エクスプロード ヴォルカリオン】 2026年4月 発売予定 価格：7,040円
コトブキヤは、プラモデル「ゼノアルマ エクスプロード ヴォルカリオン」を2026年4月に発売する。価格は7,040円。
本商品はアルカナディアシリーズの世界観・遊びの幅をさらに拡張する新シリーズ「ゼノアルマ」から「エクスプロード ヴォルカリオン」が登場。ブラックとシルバーを基調としたカラーリングとなっており、エフェクトパーツはクリアパープル、クリアパーツの2種が付属する。
「エクスプロード ヴォルカリオン」の他、パーツを組み替えることで「フレイム シュトラール」「ブレイズ オーピス」を再現することができる。各部に可動構造を取り入れ、モンスターモードでの可動性も確保されている。
ディアーズの武装となる3種類の「ウェポンモード」を再現でき、鎧や羽根飾りなどのオプションパーツとしても活用できる。
また、コトブキヤショップ限定特典は「クリアーピンクカラーエフェクトパーツ」となっている。
(C) KOTOBUKIYA