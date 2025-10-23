発火事故を防止！超軽量で多機能 “充電池革命”を目指す新素材
10月18日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
【動画】発火事故を防止！超軽量で多機能 “充電池革命”を目指す新素材
今回は前回に引き続き、発火事故を防止しつつ、“寿命100年”の充電池を目指す新素材の開発に取り組む開拓者、東北大学発ベンチャー「3DC」の黒田拓馬CEOに迫る。
黒田が開発した3D構造の新たな炭素素材「GMS」。リチウムイオン電池の「発火防止」や「急速充電」など、性能の限界突破を可能にするという新素材は「超軽量」という特徴も兼ね備えている。
すでに量産化に向け動き出していて、リチウムイオン電池だけでなく「全固体電池」や「リチウム空気電池」など次世代電池への活用も期待されている。
中国や韓国に遅れをとる日本が、充電池市場で巻き返す切り札となれるのか。日本発のイノベーションを起こそうと奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が斬り込む。
10月25日（土）は「“塩で溶ける”プラスチック革命」を放送。
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：3DC 黒田拓馬CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
