【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。

◆ハイヒール・モモコ、ミニスカート姿公開


モモコは「水野真紀ちゃんがS.MOMOに寄ってくれました」と、自身が経営するセレクトショップ 「S.MOMO」に、女優の水野真紀が訪れたことを報告し、2ショットを投稿。モモコはピンク色のトップスにシャネルのポシェットを合わせており、ミニ丈ツイードスカートからはほっそりとした脚をのぞかせている。

また「女子スタッフとディナーみたいだったんだけど、全員知ってるスタッフだったんで、お邪魔しに行きました」と、この後水野のディナーに同行したとも綴っている。

◆ハイヒール・モモコの投稿に反響


この投稿には「可愛い」「ミニスカート似合う」「センスいい」「脚が綺麗」「スタイル変わらない」「ピンクのコーディネート可愛い」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）

