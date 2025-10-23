【ACLE】神戸 3点ビハインド追いつくも後半ATに失点 痛い黒星も2位を堅持
◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第3節
サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第3節の2試合が22日に行われました。
Jリーグ勢では、ヴィッセル神戸が江原FC(韓国)と対戦。前半に3点を奪われると、後半開始直後から反撃に出ます。宮代大聖選手、ジェアン・パトリッキ選手が立て続けに決め1点差とすると、後半44分に再び宮代選手がゴールを決め同点に追いつきます。しかし後半アディショナルタイムに失点し、4-3で競り負けました。
もう1試合は上海申花がFCソウルに2-0で快勝し、順位を大きくあげています。
リーグステージは、東西地区に分かれて、24クラブが出場。各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦し、上位8チームが突破となります。
【リーグステージEAST】
▽第1節
広島 2-0 メルボルン・シティ
町田 1-1 FCソウル
江原FC 2-1 上海申花
ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム
蔚山HD 2-1 成都蓉城
ヴィッセル神戸 3-0 上海海港
▽第2節(9月30日〜10月1日)
FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド
広島 1-1 上海海港
ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田
成都蓉城 1-0 江原FC
神戸 1-0 メルボルン・シティ
上海申花 1-1 蔚山HD
▽第3節(10月21日〜10月22日)
メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド
蔚山HD 1-0 広島
ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城
町田 2-0 上海海港
江原FC 4-3 神戸
上海申花 2-0 FCソウル
広島 - 江原FC
町田 - メルボルンシティ
FCソウル - 成都蓉城
ブリーラム・ユナイテッド - 上海海港
神戸 - 蔚山HD
ジョホール・ダルル・タクジム - 上海申花