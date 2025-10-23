◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第3節

サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第3節の2試合が22日に行われました。

Jリーグ勢では、ヴィッセル神戸が江原FC(韓国)と対戦。前半に3点を奪われると、後半開始直後から反撃に出ます。宮代大聖選手、ジェアン・パトリッキ選手が立て続けに決め1点差とすると、後半44分に再び宮代選手がゴールを決め同点に追いつきます。しかし後半アディショナルタイムに失点し、4-3で競り負けました。

もう1試合は上海申花がFCソウルに2-0で快勝し、順位を大きくあげています。

リーグステージは、東西地区に分かれて、24クラブが出場。各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦し、上位8チームが突破となります。

【リーグステージEAST】

▽第1節

広島 2-0 メルボルン・シティ

町田 1-1 FCソウル

江原FC 2-1 上海申花

ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム

蔚山HD 2-1 成都蓉城

ヴィッセル神戸 3-0 上海海港

▽第2節(9月30日〜10月1日)

FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド

広島 1-1 上海海港

ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田

成都蓉城 1-0 江原FC

神戸 1-0 メルボルン・シティ

上海申花 1-1 蔚山HD

▽第3節(10月21日〜10月22日)

メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド

蔚山HD 1-0 広島

ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城

町田 2-0 上海海港

江原FC 4-3 神戸

上海申花 2-0 FCソウル

▽第4節(11月4日〜11月5日)広島 - 江原FC町田 - メルボルンシティFCソウル - 成都蓉城ブリーラム・ユナイテッド - 上海海港神戸 - 蔚山HDジョホール・ダルル・タクジム - 上海申花