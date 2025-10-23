息子が作成した「ママの攻略本」かわいすぎる中身に15万いいね「ママのこと好き」「弱点が…」【ママリ】

息子さんの努力がかわいい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、コニ(@sn15papa)さんの投稿です。

コニさんは最近、息子さんを叱ることが続いてしまいます。すると、叱られ過ぎた息子さんが考案したのは…？

Ⓒsn15papa

Ⓒsn15papa

Ⓒsn15papa

ママに怒られすぎた息子が「ママの攻略本」作っていた

怒られ続けた結果、ママの攻略本を作るという発想がアッパレですよね。ちゃんとママを観察して、対策して、努力しようとする姿がうかがえます。ママに怒られたくないという気持ちの奥には、いつも「ママと仲良くいたい」が詰まっているのでしょうね。この本を作った時点で、ママを攻略している気もします。



この投稿には「なんだかんだママのこと好きなんだなぁってわかるのがいい」「弱点が目なのはメガネがないと時々見えづらいとかよく見て知ってるからなんだろうな～」といったリプライがついていました。息子さんの努力にほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）