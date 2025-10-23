久住小春、背中ぱっくり大胆ドレス姿にファン釘付け「二度見した」「セクシー」
【モデルプレス＝2025/10/23】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月21日、自身のInstagramを更新。背中が大きく開いたデザインのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「二度見した」背中に大穴ドレス姿
久住は「背中空きドレス カップ付きで便利」（※原文ママ）とコメントを添えて、タイトなシルエットの黒のロングドレススタイルを公開。大胆にぱっくりと開いた背中からは美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「二度見した」「破壊力すごい」「セクシー」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。「二度見した」背中に大穴ドレス姿
◆久住小春、美背中大胆ドレス姿公開
久住は「背中空きドレス カップ付きで便利」（※原文ママ）とコメントを添えて、タイトなシルエットの黒のロングドレススタイルを公開。大胆にぱっくりと開いた背中からは美しい素肌を見せている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「二度見した」「破壊力すごい」「セクシー」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】