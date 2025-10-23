JRAは、現地時間10月31日（金）および11月1日（土）にアメリカのデルマー競馬場で行われる「2025ブリーダーズカップ」各競走に、JRA所属馬が予備登録したことを発表した。

登録は計7頭で、矢作芳人厩舎のフォーエバーヤング（牡4）をはじめ、アリスヴェリテ（牝5・中竹和也厩舎）、アルジーヌ（牝5・中内田充正厩舎）、ピューロマジック（牝4・安田翔伍厩舎）などが名を連ねた。

今年もデルマーで開催

●10月31日（金）

・ブリーダーズカップジュベナイルターフスプリント（G1・芝1000m）

スウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人）

・ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ（G1・芝1600m）

スウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人）

●11月1日（土）

・ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）

インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）

ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）

・ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）

アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）

ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）

・ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）

アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）

アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）

・ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）

フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）

・ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）

アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）

・ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1・芝2200m）

アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）