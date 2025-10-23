【ブリーダーズカップ2025】JRA所属馬7頭が予備登録…フォーエバーヤング、アリスヴェリテらが名を連ねる
JRAは、現地時間10月31日（金）および11月1日（土）にアメリカのデルマー競馬場で行われる「2025ブリーダーズカップ」各競走に、JRA所属馬が予備登録したことを発表した。
登録は計7頭で、矢作芳人厩舎のフォーエバーヤング（牡4）をはじめ、アリスヴェリテ（牝5・中竹和也厩舎）、アルジーヌ（牝5・中内田充正厩舎）、ピューロマジック（牝4・安田翔伍厩舎）などが名を連ねた。
●10月31日（金）
・ブリーダーズカップジュベナイルターフスプリント（G1・芝1000m）
スウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人）
・ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ（G1・芝1600m）
スウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人）
●11月1日（土）
・ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）
インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）
ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）
・ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）
アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）
ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）
・ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）
アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）
アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）
・ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）
フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）
・ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）
アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）
・ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1・芝2200m）
アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）