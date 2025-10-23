皆藤愛子、濃紺ノースリワンピ姿「透明感半端ない」「美肌」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】フリーアナウンサーの皆藤愛子が10月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】皆藤愛子「透明感半端ない」ノースリワンピで美肌披露
「少し前ですが ＃上田と女が吠える夜 ＃ネイビーワンピ」とハッシュタグを添え、テレビ朝日系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演した際のコーディネートを投稿。夜景を背に、濃紺のノースリーブワンピースからほっそりと美しい二の腕を覗かせており、洗練された雰囲気の装いで笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「夜景が似合う」「お洒落」「笑顔が素敵」「透明感半端ない」「綺麗」「美肌」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
