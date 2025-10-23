お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が23日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。新たに動き始めた高市早苗内閣に対し期待した。

山里は特に片山さつき財相と、小野田紀美経済安全保障・外国人共生担当相の名前を挙げた。「本気で日本に危機感を持っているんだなぁと伝わってくる人事。期待したくなるのは、片山さつきさんが担当する補助金の見直し。メス入れてくれるんだ。あと、小野田さん。外国人との秩序ある共生生活推進担当。これも今までないがしろにされてきたところに深く入ってくれそうというので楽しみ」とした。

自身が取材経験のあるこども家庭庁にも言及。「前大臣の三原じゅん子さんが今までにやってきたことを検証してこなかった。これから検証しますと言って、その後、何も動きも発表もなかった。検証をしたのかな。今、少子化が大きなところ。今回の方に対してどういったものを引き継いだのか期待しています」と語った。

最後には個人的な意見として、「こういう勢いで面白いことをいっぱいやりそうで、デジタルAI大臣に安野さん（安野貴博参院議員）が入ってきたら面白いな。いろいろと期待する。この国が動き出すとワクワクさせてくれる内閣だと思います」と目を輝かせていた。