BOYNEXTDOOR、止まらぬ躍進！新曲『Hollywood Action』MVが1000万回再生突破

BOYNEXTDOORの新曲『Hollywood Action』のMVが1000万回再生を突破した。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT

10月20日にリリースされたBOYNEXTDOORの5thミニアルバム『The Action』のタイトル曲『Hollywood Action』のMVが、23日午前2時2分にユーチューブで1000万回再生を記録した。

MVには、メンバーのユーモラスな演技と華やかな映像美、そしてパワフルなダンスが詰め込まれており、見る者を惹きつける。都会の街並みやオフィスなどのリアルな背景を舞台に、ファンタジー映画のような非現実的なシーンを演出するセンスも光っている。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

『Hollywood Action』のMVは、ユーチューブ「デイリーミュージックビデオランキング」で1位（20日付）を獲得。さらに日本、台湾、香港の「急上昇ミュージックビデオ」にも チャートインを果たし、中国のQQミュージックのミュージックビデオチャートでは13位を記録した。

音源も好調だ。20日午後7時にMelon「TOP100」に11位で初登場し、翌21日0時には2位まで急上昇。20日付のデイリーチャートでは36位にランクインし、グループ史上最高の成績を打ち立てた。翌日にはさらに16ランク上昇し、20位にランクインした。

このほか、中国QQミュージックの22日付「新曲チャート」で12位、「流行指数チャート」で19位を記録。日本のLINE MUSIC「ソングTOP100」では21日付で6位にランクインし、韓国国内外での高い人気を証明した。

『Hollywood Action』はハリウッドスターのような自信を感じさせる楽曲で、ジェヒョン、テサン、イハン、ウナクが制作に参加し、BOYNEXTDOORならではの個性をしっかりと刻んでいる。

BOYNEXTDOORは23日から、Mnet「M COUNTDOWN」、KBS2「MUSIC BANK」、MBC「SHOW！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」に出演し、新曲のステージを披露する予定だ。さらに、SBSパワーFM「パク・ソヒョンのラブゲーム」（原題）にも出演し、新曲にまつわるトークを展開する。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。