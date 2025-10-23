10月22日、大井競馬場で行われた11R・マイルグランプリ（S2・3歳上・ダ1600m）は、矢野貴之騎乗の6番人気、ゴールドレガシー（牡7・大井・藤田輝信）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のムエックス（牡7・船橋・張田京）、3着にリコールガー（牡5・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:39.1（重）。

2番人気で吉原寛人騎乗、キングストンボーイ（せん7・大井・渡邉和雄）は、7着敗退。

マイルグランプリをゴールドレガシーで勝利した矢野貴之騎手 (C)東京シティ競馬

「気持ちよく勝てた」

1着 ゴールドレガシー

矢野貴之騎手

「僕も二度目ですが、今までは決め手が無いのかなという印象がありました。今日は気持ちよく勝てました。(昨年のマイルグランプリトライアルを)ムエックスと一緒に走った時は、もうワンパンチ必要かなと感じていましたが、今日は道中から気持ち良く走ってくれたと思います。王道では勝てないという考えだったんですけど、窮屈なところを狙って行った結果、上手くハマりました。前の流れも早く、先行勢が苦しい中で本当に良く頑張ってくれたと思います。重賞を勝たせることができて嬉しく思いますし、馬も素晴らしい状態で送りだしてくれた厩舎スタッフに感謝したいと思います。また出てきた際には、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました」

ゴールドレガシー 31戦7勝

（牡7・大井・藤田輝信）

父：ゴールドアリュール

母：ベルエアシズル

母父：UnusualHeat

馬主：G1レーシング

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 ゴールドレガシー 矢野貴之

2着 ムエックス 張田昂

3着 リコールガー 野畑凌

4着 オメガシンフォニー 本田正重

5着 ハデスキーパー 達城龍次

6着 ナチュラルハイ 御神本訓史

7着 キングストンボーイ 吉原寛人

8着 リンゾウチャネル 安藤洋一

9着 バハルダール 藤田凌

10着 モズリッキー 町田直希

11着 フジユージーン 杉山海波

12着 カールスバート 岡村健司

13着 エスケンドリーム 西啓太

14着 アランバローズ 笹川翼

15着 シシュフォス 山中悠希

16着 グランデマーレ 本村直樹