【孔球】はなんて読む？誰もが知ってるスポーツを表す漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「孔球」はなんて読む？
「孔球」という漢字を見たことはありますか？
老若男女問わず人気のあるスポーツを表す漢字ですよ。
いったい、「孔球」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうきゅう」でした！
「孔球」はゴルフを指す漢字です。
以前は年配の方のスポーツという印象が強かったゴルフですが、最近は幅広い年齢層に楽しまれているスポーツの1つです。
ちなみに、ほかのスポーツの漢字だと「籠球」で「バスケットボール」、「排球」は「バレーボール」を指します。
どれも人気のスポーツなので、豆知識になりますよね！この機会にぜひチェックしてみてください。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
