６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２３日、都内で行われた「ＫＩＮＧ’Ｓ ＯＲＡＮＧＥ ＩＳＬＡＮＤ」のオープニングセレモニーに登壇した。

１９５０年に米ハワイ州ヒロで創業され、名物のスイートロールが世界中で親しまれている「ＫＩＮＧ’Ｓ ＨＡＷＡＩＩＡＮ」の日本初体験型ＰＯＰ‐ＵＰイベント。

初めてスイートロールを食べたという片寄は「甘やかな癒やされる味わいで、初めて食べたんですけど、懐かしさを感じるようなほっこりするパンですね。香りも良くて、温かい気持ちになりました」と笑顔を見せた。

その後、スイートロールを使ったアレンジパンを作る企画に挑戦。バナナやマンゴー、マスカットを使ったデザートパンを作ると、それを食べたＲＩＫＡＣＯは「おいしいです」と笑顔。片寄は「良かったーっ」と安堵（ど）の表情を浮かべた。

イベント期間中にハロウィーンに関連したイベントも行われるが、一番思い出に残るハロウィーンを聞かれると「数年前にコロナ禍で、ハロウィーンライブをオンラインでやったことが印象的。リアルなイベントも楽しいですけど、いろんな楽しみ方があるんだなと思いました」と振り返った。

同イベントは２３日から１１月３日までＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯ ＣＲＯＳＳＩＮＧ ＰＡＲＫで開催される。