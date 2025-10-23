¸µ¥â¥Ç¥ë¡õ¸½Ìò°å»Õ¤ÎÈþ½÷¤¬Çú¿©¡ª¡ãÁí½ÅÎÌ4kg¡äµðÂç¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡§¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼
¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡× ¡ÊËè½µ¶âÍËÌë7»þ25Ê¬¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î26Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜVS¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ª 3ÈÖ¾¡Éé¡ú¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬ÍðÆþ¡ª ¡×¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡¦¤«¤³¤ÎÀï¤¤¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½Ìò°å»Õ¤ÎÈþ½÷¤¬Çú¿©¡ª¡ãÁí½ÅÎÌ4kg¡äµðÂç¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¢¥ó¥É¥Á¥Ã¥×¥¹
¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼in¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ª MAXÎëÌÚ&¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ê»Ð¡¦¤«¤³¡¢Ëå¡¦¤¢¤³¡ËVSÂç¿©¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅÃÄÂÎ¡ÖCompetitive Eating Australia¡×¤Î¥Ó¥ë²ñÄ¹Î¨¤¤¤ë¡ÉÆîÈ¾µåºÇ¶¯¤ÎÂç¿©¤¤BIG3¡É¤Î¥Ç¥«À¹¤ê3ÈÖ¾¡Éé¡£
Âè1ÀïÌÜ¤ÏMAX¤¬¾¡Íø¤·¡¢Àª¤¤¤Å¤¯ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡£Âè2ÀïÌÜ¤ÏÆîÈ¾µå¤ÎÂç¿©¤¤½÷²¦¥Í¥é¡¦¥¸¥Ã¥µ¡¼¤È¡¢¤«¤³¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÂÐ·è¿©ºà¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ü¥ó¥À¥¤¥Ó¡¼¥Á¡×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Áí½ÅÎÌ4kg¤Î¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥£¥Ã¥·¥å&¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤Ë¤ÏµðÂç¹âµéµû¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡×¤ò»ÈÍÑ¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢2ÅÙÍÈ¤²¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ÇÜ°Ê¾å¡£1kg¤Î¥Ý¥Æ¥È¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿µðÂç¤Ê°ì»®¤À¡£
À©¸Â»þ´Ö60Ê¬¤ÇÀè¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡£MC¤Î¼ò°æ·òÂÀ(¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹)¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Îä¤á¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤«¤é¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤«¤³¡£¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È´®Ç½¤¹¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Í¥é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÇú¿©¡ª ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â10¸ÄÊ¬¤â¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç´°¿©¤·¡¢¶Ã°Û¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢É½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥Í¥é¡£
¼Â¤ÏËÜ¶È¤ÏÀº¿À²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ºÍ¿§·óÈ÷¤Î½÷²¦¡£¥Ô¥¶¤ÎÂç¿©¤¤Âç²ñ¤Ç¤Ï12Ê¬´Ö¤Ç3kg¤ò´°¿©¤·¡¢ÃËÀ¿Ø¤ò½³»¶¤é¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤â¡Ö¥¦¥Þ¥¤¥¦¥Þ¥¤¡ª ¥ª¥¤¥·¥¤¥Ç¥¹¡×¤È¹ë²÷¤ËËËÄ¥¤ê¡¢¡ÉÎÏ¤Î¸»¡É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥é¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£
°ìÊý¤Î¤«¤³¤âÌó4Ê¬È¾¤Ç800g¤ÎµðÂç¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤1ÀÚ¤ì¤ò´°¿©¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤Þ¤Ê¤¤¤È°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ë²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¤·¤«¤·¥Í¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ïµ¬³Ê³°¡£¼«Ëý¤Î¥¢¥´ÎÏ¤Ç¤¹¤¤¤¹¤¤¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¤ªÊ¢¤ÎÍÆÎÌ¤Ï¤Þ¤À30%¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÍÍ»Ò¡£ÄÉ¤¦¤«¤³¤â½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥Í¥é¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡£
·ë²Ì¤Ï13Ê¬06ÉÃ¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤ÎµÏ¿¤Ç¥Í¥é¤¬¾¡Íø¡ª
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¥Í¥é¤Ë¡¢¤«¤³¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò¸«¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¡£¤«¤³¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿MAX¤â¡¢¥Í¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊòÁ³¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤Ï¡¢MAX&¤¢¤³¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥àVS½÷²¦¥Í¥é&¡ÈÌî½Ã¡É¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ö¥¤¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥Ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ÇÂÐ·è¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤Ï¡ª¡© Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¥Ð¥Ê¡¼¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î26Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜVS¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ª 3ÈÖ¾¡Éé¡ú¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬ÍðÆþ¡ª ¡×¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡¦¤«¤³¤ÎÀï¤¤¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½Ìò°å»Õ¤ÎÈþ½÷¤¬Çú¿©¡ª¡ãÁí½ÅÎÌ4kg¡äµðÂç¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¢¥ó¥É¥Á¥Ã¥×¥¹
¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼in¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ª MAXÎëÌÚ&¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ê»Ð¡¦¤«¤³¡¢Ëå¡¦¤¢¤³¡ËVSÂç¿©¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅÃÄÂÎ¡ÖCompetitive Eating Australia¡×¤Î¥Ó¥ë²ñÄ¹Î¨¤¤¤ë¡ÉÆîÈ¾µåºÇ¶¯¤ÎÂç¿©¤¤BIG3¡É¤Î¥Ç¥«À¹¤ê3ÈÖ¾¡Éé¡£
Âè1ÀïÌÜ¤ÏMAX¤¬¾¡Íø¤·¡¢Àª¤¤¤Å¤¯ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡£Âè2ÀïÌÜ¤ÏÆîÈ¾µå¤ÎÂç¿©¤¤½÷²¦¥Í¥é¡¦¥¸¥Ã¥µ¡¼¤È¡¢¤«¤³¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÂÐ·è¿©ºà¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ü¥ó¥À¥¤¥Ó¡¼¥Á¡×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Áí½ÅÎÌ4kg¤Î¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥£¥Ã¥·¥å&¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤Ë¤ÏµðÂç¹âµéµû¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡×¤ò»ÈÍÑ¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢2ÅÙÍÈ¤²¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ÇÜ°Ê¾å¡£1kg¤Î¥Ý¥Æ¥È¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿µðÂç¤Ê°ì»®¤À¡£
À©¸Â»þ´Ö60Ê¬¤ÇÀè¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡£MC¤Î¼ò°æ·òÂÀ(¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹)¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Îä¤á¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤«¤é¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤«¤³¡£¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È´®Ç½¤¹¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Í¥é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÇú¿©¡ª ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â10¸ÄÊ¬¤â¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç´°¿©¤·¡¢¶Ã°Û¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢É½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥Í¥é¡£
¼Â¤ÏËÜ¶È¤ÏÀº¿À²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ºÍ¿§·óÈ÷¤Î½÷²¦¡£¥Ô¥¶¤ÎÂç¿©¤¤Âç²ñ¤Ç¤Ï12Ê¬´Ö¤Ç3kg¤ò´°¿©¤·¡¢ÃËÀ¿Ø¤ò½³»¶¤é¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤â¡Ö¥¦¥Þ¥¤¥¦¥Þ¥¤¡ª ¥ª¥¤¥·¥¤¥Ç¥¹¡×¤È¹ë²÷¤ËËËÄ¥¤ê¡¢¡ÉÎÏ¤Î¸»¡É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥é¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£
°ìÊý¤Î¤«¤³¤âÌó4Ê¬È¾¤Ç800g¤ÎµðÂç¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤1ÀÚ¤ì¤ò´°¿©¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤Þ¤Ê¤¤¤È°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ë²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¤·¤«¤·¥Í¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ïµ¬³Ê³°¡£¼«Ëý¤Î¥¢¥´ÎÏ¤Ç¤¹¤¤¤¹¤¤¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¤ªÊ¢¤ÎÍÆÎÌ¤Ï¤Þ¤À30%¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÍÍ»Ò¡£ÄÉ¤¦¤«¤³¤â½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥Í¥é¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡£
·ë²Ì¤Ï13Ê¬06ÉÃ¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤ÎµÏ¿¤Ç¥Í¥é¤¬¾¡Íø¡ª
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¥Í¥é¤Ë¡¢¤«¤³¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò¸«¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¡£¤«¤³¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿MAX¤â¡¢¥Í¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊòÁ³¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤Ï¡¢MAX&¤¢¤³¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥àVS½÷²¦¥Í¥é&¡ÈÌî½Ã¡É¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ö¥¤¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥Ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ÇÂÐ·è¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤Ï¡ª¡© Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¥Ð¥Ê¡¼¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª