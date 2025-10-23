【衝撃】かわいい動物、写真撮ったら→まさかの躍動感に14万いいね「忍者か」「それは残像」【ママリ】

猫カフェで撮影したら「すんごいことに」猫の写りに14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはめねこと時々中身(@mene_nyanyan)さんが投稿したユニークな写真です。猫のかわいい仕草や表情を見ると、こちらも思わず笑顔になりますよね。ある日、めねこと時々中身さんは、夫と猫カフェへ行ったそう。猫カフェでは、ニャンコと触れ合ったり眺めたりしながら、癒やしの時間を過ごすことができます。猫好きにとってたまらない空間です。





猫好きとしては、抱っこしてナデナデしたいですよね。めねこと時々中身さんの夫も猫を抱っこして、写真を撮ってもらっていたら、腕の中から飛び出してしまいました。あとで、そのときの写真を見てみると…？

©mene_nyanyan

浮気(猫カフェ)をしてしまったのですが、旦那の腕から急に脱走したネコちゃんがすんごいことになってた

夫の腕から飛び出した猫ちゃんが急速すぎて、まるで液体が流れているようにも見えますね。抱っこされるのが苦手だったのか、すごいスピードで逃げたようです。



この投稿には「忍者か」「それは残像だ」「ど根性ガエルみたいに服にくっつきそうな勢い」などのリプライが寄せられていました。他にも、漫画やアニメに登場しそうな1コマだという声が多数あり、神がかっている印象を受けたようです。



このような写真は狙っても、なかなか撮れないですよね。だからこそ、面白いのでしょう。二度見、三度見もしたくなるようなユニークな写真でした。

ミックス犬ですと伝えたら…素敵な返しに1万いいね

ご紹介するのは、漫画家・安達智@あおのたつき連載中(@Sato_adachi)さんのエピソードです。犬種の違う親から生まれるミックス犬。それぞれの犬種のかわいい部分を併せ持った存在ですが「ミックスです」と伝えた時の相手の反応によって、ちょっと残念な気持ちになった経験がある飼い主さんもいるかもしれません。



一方、安達さんは「ミックス犬です」と伝えたところ、素敵な言葉が返されたそうです。それは愛犬にとっても飼い主にとっても優しい言葉でした。

©Sato_adachi

犬ミックスですって言ったら綺麗と可愛いのミックスですか、ってその返し素敵過ぎますね～✨

「きれいとかわいいのミックスですか」と返された安達さん。愛犬のかわいい姿に着目してこんな返しをされたら「そうなんです。かわいい子なんです！」と思わず紹介したくなってしまいますね。



この投稿には「あらゆる誉め言葉を凝縮ミックスですねえ」「なんて素敵な言い回し」といったコメントが寄せられていました。確かに、この素敵な返しにも誉め言葉がミックスされています。



どの犬種であっても、飼い主の大事な家族。これからも幸せな時間をともに過ごせるといいですね。優しい言葉に癒やされる素晴らしい投稿でした。

そっくり！トトロと並ぶペットの立ち姿に36万いいね

ご紹介するのはおはぎとゆかいななかまたち(@chila_BB_SY55)さんが投稿したある写真。ペットには、人を癒やす不思議なパワーがあるように思いませんか？その仕草や、立ち居振る舞い、全てが愛おしく感じるでしょう。特に小動物は、ちんまりした様子がとてもかわいいですよね。



投稿者のおはぎとゆかいな仲間たちさんは、ペットのチンチラの写真を投稿しました。ぬいぐるみと仲良く写っているその姿に、きっと皆さんも癒やされるはずです。

©chila_BB_SY55

©chila_BB_SY55

トトロのこと仲間だと思ってる

#チンチラ

一瞬、どちらもトトロに見えるほどそっくり。ちょこんと並ぶ様子は、とてもかわいらしいですよね。良い友達ができたようで、見ていてほっこりします。



この投稿には「色が完全一致」「癒やしパワー半端ない！」などのリプライが寄せられました。家に帰って、チンチラとトトロが並んでお出迎えしてくれたら、一日の疲れがどこかへ飛んでいきそう。チンチラとの暮らしがうらやましくなるようなすてきな投稿でした。

