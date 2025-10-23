きょうは、運命のプロ野球ドラフト会議。今年もドラフト前恒例のゲン担ぎに、CBCテレビ･若狭敬一アナウンサーが行ってきました。

（若狭）

「きょうは私裸になります。そうです！滝に打たれてきます。私にとって1年で一番大事な仕事です」

大切な修行に同行したのは…



（若狭）

「この世で一番私の滝行を愛しているのは、柳沢さんあなたです！」



私、若狭と共に夕方の「チャント！」に出演している柳沢彩美アナウンサーから驚きの情報が。

（柳沢）

「滝行のあの文字が、既に“竜に行く”ってことになっているの気付いています？」

（若狭）

「どういうこと？」

（柳沢）

「“滝”のさんずいを隠すと“竜”になるじゃないですか。そうすると“竜に行く”。視聴者の方に教えてもらいました」

（若狭）

「全然知らなかった。正直そこまで深く考えてないんだよね」

“滝行”のご利益がすごい!? 去年は4球団競合 金丸夢斗の交渉権獲得

今年も深～く考えずにお邪魔したのは…名古屋市守山区にある「大本山倶利加羅不動寺」。滝行体験が気軽にできるお寺として有名なんです。

滝行は、高い清浄作用が期待される精神修行で、ご利益もちゃんとあるんです。



私、2018年からこの滝行を行っていて、なんとなんと！4球団競合の根尾昂投手や3球団競合の石川昂弥選手を引き当てました。そして投手陣の柱、髙橋宏斗投手は単独指名に成功。



さらに去年はミラクル…4球団競合の金丸夢斗投手の交渉権を獲得しました。

私、持っているんです。はい…いえいえ！倶利加羅不動寺様のおかげです。

（若狭）「去年はありがとうございました」

（森下瑞堂住職）「若狭さんのおかげでしょう」

（若狭）「いえいえいえ、お寺のおかげでございます、住職。ことしもよろしくお願いいたします」

（森下瑞堂住職）「こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします」

「今年も見えました。井上監督、引いています」

ご本尊にご挨拶を済ませ、礼儀を通したあと、いよいよ滝行です。気温28℃、水温17℃と絶好の滝行日和。



前振りが長くなりましたが、私、打たれます。



（若狭）

「今年もドラゴンズのドラフトは大成功だ！くじは当たるんです。チャント！で紹介した、全ての選手がドラフト指名されますように。ヤー！」

（若狭）

「今年も見えました。引いています。井上監督、引いています」



これで今年のドラゴンズは安泰です。