NiziU・MIIHI、メンバーとシール帳に熱中 RIKUはアサイーボールがお気に入り「きょうも食べたい」
9人組ガールズグループ・NiziUのRIKUとMIIHIが23日、都内で行われた、韓国ブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベントに出席。最近、ハマっていることを明かした。
【写真】美脚！リンクコーデでポーズを決めるNiziU・RIKU、MIIHI
RIKUとMIIHIは、チェックシャツがリンクしたミニスカート姿で登場。最近ハマっていることを問われると、RIKUは「流行には遅れているかもしれない」と笑いつつ、「アサイーボールについにハマりました。メンバーが食べているのを見たのですが、頼んでみたらすごくおいしくて。きょうもお昼とか夜ごはんに食べたいな。美意識高めようと挑戦してみたらおいしかったです」と声を弾ませた。
MIIHIは、シール帳にハマっているそう。「メンバーのRIOとMAYAと一緒に、東京を散策しながら雑貨屋さんで、シールを買ってシール帳に貼っていくのが楽しくて」とにっこり。しかし、流行のあまり完売が多いそうで「どこに行ってもシールが買えなくて。悩みです」としょんぼりし、「ボンボンドロップっていうシールなのですが」と愛あふれるシール帳トークが止まらなかった。
同ブランドは、東京・渋谷に日本初となるフラッグシップストアをきょう午後6時にオープンする。
【写真】美脚！リンクコーデでポーズを決めるNiziU・RIKU、MIIHI
RIKUとMIIHIは、チェックシャツがリンクしたミニスカート姿で登場。最近ハマっていることを問われると、RIKUは「流行には遅れているかもしれない」と笑いつつ、「アサイーボールについにハマりました。メンバーが食べているのを見たのですが、頼んでみたらすごくおいしくて。きょうもお昼とか夜ごはんに食べたいな。美意識高めようと挑戦してみたらおいしかったです」と声を弾ませた。
同ブランドは、東京・渋谷に日本初となるフラッグシップストアをきょう午後6時にオープンする。