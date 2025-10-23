「この子がたまに胸毛がハート型になる現象についてずっと謎だったんですが、さっき急に答えが降りてきました」



【写真】なるほど納得！ ハート型ができる仕組みをイラストで解説

そんな猫と暮らす人たちにとって“なんとなく不思議”と思っていた謎に、一石を投じるコメントがThreadsで注目を集めています。写真に写っているのは、愛猫の「睦月」さん（3歳・男の子）。ちょこんと座る胸元をよく見ると…被毛がぐっと盛り上がり、まるでハートの形に！



さらに、そのからくりを図解したイラストも添えられており、わかりやすさと可愛らしさが大きな反響を呼びました。この投稿には8.8万件超の“いいね”が寄せられ、話題となっています。投稿主・かわいい睦月さんとくるみさん（@utukushinomutsuki）に話を聞きました。



胸に浮かんだ“形”の正体に気付いた瞬間とは？

ーー「胸毛がハート型」の検証、とても納得しました！ 飼い主さまが疑問を抱いたきっかけを教えてください。



「睦月は、生後9カ月の頃に我が家に来ましたが、当初から時々胸毛がハートに見える時があってずっと不思議に思ってました」



ーー答えが降りてきたとき、どのようなお気持ちになりましたか。



「これ、まんま手の跡じゃん！ なんで今まで気付かなかったんだろうって、思いました」



ーー今回の投稿がとても大きな反響を呼びましたね。どのように受け止められていますか。



「ただでさえかわいい猫が胸にハートを携えてるわけですから、そりゃあ『いいね』と思わないわけないだろうと思いました。私の閃きよりも睦月の可愛さが得た反響だと思ってます」



ーー睦月さんは、どのような性格の子ですか。



「睦月はビビりでおちゃめです」



SNSは大盛り上がり！ 驚きと共感の声が続々



リプライには、発見を称える声や驚きのコメントが相次ぎました。



「なるほど納得」

「そーいうことか！」

「天才あらわる！！」

「なんて幸せな図解でしょうか」

「ノーベル猫ちゃんかわいい賞！！！」

「お胸の毛がシットリ系の形状記憶なんだね」

「確かに〜！！ うちの子も観察してみようと思います」

「これ、もっと研究を重ねればイグノーベル賞行けると思います」

「イラストがかわいすぎる！！！ しかもおててのあとがついちゃってるの愛しすぎる」

「なるほど！ そのハートに沿っておててないないしてるのかな？？ かわいい寝癖？ 座り癖？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）