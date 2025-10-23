しなこ　※「しなこ」Instagram

　原宿系クリエイターのしなこが、10月22日（水）に自身のInstagramを更新。映画『千と千尋の神隠し』に登場するハクのコスプレ姿を披露しており、「イケメン」「美しすぎる」と称賛の声が上がっている。

【写真】クオリティー高すぎる！　ハク姿のしなこのイケメンな壁ドン

■サプライズで積善館へ！

　「ベビタピ トーキョー原宿店」の店長を務めるしなこは、同じく同店で働くまるもももかの誕生日祝いへ、群馬にある四万温泉 積善館を訪れたそう。

　積善館は、『千と千尋の神隠し』に登場する湯屋「油屋」のイメージモデルの1つになった温泉旅館で、しなこはハク、まるもは千尋、「ベビタピ トーキョー原宿店」マネージャーのしえんはカオナシ、しなこのマネージャーのおもちは湯婆婆のコスプレに挑戦した。

　まるものInstagramによると、まるもがしなこの自宅を訪れると、『千と千尋の神隠し』のコスプレをした三人がおり、さらにサプライズで積善館に連れて行ってもらったのだそう。

　千尋が橋を渡る際に息を止めるシーンなどの再現もしたようで、しなこは「これからもずっと等身大のまるもでいてね」「いつもハッピーな時間をありがとう」と愛にあふれたメッセージをつづっている。

　引用：「しなこ」Instagram（＠ssshinako）、「まるもももか」Instagram（＠moga3marumo）