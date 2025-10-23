「リバーシブルブルゾン」（税込 6900円）

写真拡大

　「Honeys（ハニーズ）」は、俳優の木村文乃とのカラーコラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式オンラインショップで販売。10月23日（木）より特設ページを公開している。

【写真】2WAYタイプがうれしい！　木村文乃×「Honeys」コラボアイテム詳細

■コラボカラーを採用

　今回登場したアイテムは、コラボカラーの“モカ”を採用したキルティングのブルゾン。

　上品で合わせやすいモカカラーに、フェイクファー面とプレーン面のリバーシブル仕様を組み合わせており、シーンや着こなしに合わせて自在に着回せる2WAYタイプのアウターだ。

　木村は本商品について、「沢山着て欲しいという気持ちから、着回しができて着やすいカラーがいいなと。高見えするので、ちょっとした背伸びの場所でも活躍してくれると思います」とアピール。

　特設ページでは、ブルゾンにブラウンのアイテムを組み合わせたコーディネートを着こなした木村のビジュアルカットが掲載されている。