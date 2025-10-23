木村文乃×「Honeys」コラボアウターが発売！ 2WAYで使えるリバーシブル仕様
「Honeys（ハニーズ）」は、俳優の木村文乃とのカラーコラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式オンラインショップで販売。10月23日（木）より特設ページを公開している。
【写真】2WAYタイプがうれしい！ 木村文乃×「Honeys」コラボアイテム詳細
■コラボカラーを採用
今回登場したアイテムは、コラボカラーの“モカ”を採用したキルティングのブルゾン。
上品で合わせやすいモカカラーに、フェイクファー面とプレーン面のリバーシブル仕様を組み合わせており、シーンや着こなしに合わせて自在に着回せる2WAYタイプのアウターだ。
木村は本商品について、「沢山着て欲しいという気持ちから、着回しができて着やすいカラーがいいなと。高見えするので、ちょっとした背伸びの場所でも活躍してくれると思います」とアピール。
特設ページでは、ブルゾンにブラウンのアイテムを組み合わせたコーディネートを着こなした木村のビジュアルカットが掲載されている。
