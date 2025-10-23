＜速報＞“最強ジャパン”は2チームともリードし後半へ リディア・コら擁する世界選抜を圧倒中
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞女子の国別対抗戦が開幕した。予選プールBのチームジャパンは、山下美夢有＆竹田麗央ペアと古江彩佳＆西郷真央ペアが、世界選抜と対戦している。なお予選は、それぞれのボールでプレーし、少ない選手のスコアを採用するフォアボール方式で行われる。
日本は2チームとも前半のラウンドを終えた。山下＆竹田組はリディア・コ（ニュージーランド）＆チャーリー・ハル（イングランド）組に対し、1番で竹田がバーディを奪い先制。3番は落としたものの、4番、さらに6番と取り、2UPで後半に入った。古江＆西郷組はブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）と対戦。こちらも、両者がバーディを奪った4番、古江がバーディで7番、8番と連取した。9番は落としたものの、こちらも2UPとリードしている。予選はプールAとプールBに分かれ4チームが総当たり戦を実施。各組の上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
