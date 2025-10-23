＜速報＞ 渋野日向子は前半1アンダー ルーキーの中村心、佐久間朱莉が首位タイ
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 初日◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行している。3週連続で国内ツアー出場となる渋野日向子が前半を2バーディ・1ボギーで回り、1アンダーで折り返した。同組の河本結は3オーバー、大里は2アンダーで後半に突入した。
【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット
5アンダー・首位タイには、ルーキーの中村心、メルセデス・ランキングでトップを走る佐久間朱莉。2アンダー・3位タイに稲垣那奈子、米国女子ツアーを主戦場にする西村優菜、都玲華らが続いている。同じく、今季米ツアーで戦う岩井明愛は1アンダー・10位タイ、妹・千怜はイーブンパー・31位タイでプレー中だ。2週連続優勝を狙う木村彩子は1オーバー・58位タイとなっている。先週の来季の米ツアー出場権を懸けたQシリーズ（予選会）のセカンドステージ（2次予選）に出場し、トップタイで通過した櫻井心那、昨年覇者のイ・ミニョン（韓国）は第1ラウンドのスタート前に欠場となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子ツアー・リーダーボード
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
米国帰りの櫻井心那が右手首痛のため欠場 「感覚がよくなってきたから悔しい」
渋野日向子は河本結と大里桃子との黄金世代ペアリングを大歓迎 「今の私が目指すべき2人。でも、負けたくない」
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のリーダーボード
【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット
5アンダー・首位タイには、ルーキーの中村心、メルセデス・ランキングでトップを走る佐久間朱莉。2アンダー・3位タイに稲垣那奈子、米国女子ツアーを主戦場にする西村優菜、都玲華らが続いている。同じく、今季米ツアーで戦う岩井明愛は1アンダー・10位タイ、妹・千怜はイーブンパー・31位タイでプレー中だ。2週連続優勝を狙う木村彩子は1オーバー・58位タイとなっている。先週の来季の米ツアー出場権を懸けたQシリーズ（予選会）のセカンドステージ（2次予選）に出場し、トップタイで通過した櫻井心那、昨年覇者のイ・ミニョン（韓国）は第1ラウンドのスタート前に欠場となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子ツアー・リーダーボード
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
米国帰りの櫻井心那が右手首痛のため欠場 「感覚がよくなってきたから悔しい」
渋野日向子は河本結と大里桃子との黄金世代ペアリングを大歓迎 「今の私が目指すべき2人。でも、負けたくない」
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のリーダーボード