櫻坂46、BACKSによる「木枯らしは泣かない」MVを10・24公開
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のミュージックビデオ（MV）が24日午前0時に公開となり、ストリーミング＆ダウンロードの先行配信も同時にスタートすることが発表された。
【動画】村井優が圧巻ソロダンス！櫻坂46新曲「Unhappy birthday構文」MV公開
「木枯らしは泣かない」は、センターを三期生の谷口愛季が務めた楽曲。12月9日、10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる「13th Single BACKS LIVE!!」の開催も決まっており、いよいよ谷口が率いるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦が始まる。
