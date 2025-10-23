乃木坂46・松尾美佑、年内でグループ卒業&芸能活動引退へ「もう全てやり切ったなと」 久保、矢久保に続きメンバー卒業報告相次ぐ
アイドルグループ・乃木坂46の松尾美佑（21）が、12月31日をもって卒業することが発表された。23日にグループの公式サイトで明らかにされた。
【写真】先月には…ツアーの見せ場を熱弁していた松尾美佑
松尾は同日、「別の世界へ」と題したブログで卒業を発表。「お友達に勧められて受けた、坂道合同オーディション 思い返せばスタートに立つもっと前から、私は沢山の人に背中を押して貰ってここに来ることができました」と加入時の思い出を振り返り、「もう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました」とつづった。
続けて「今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここが好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました」と卒業の理由を明かし「さらに立派な大人になれますように、今度は、私が私の背中を押します。そして、新たな場所へ向かってこれからも自分の人生を進めます」と言葉に力を込めた。
グループ卒業と同時に芸の活動も引退することを明かし、「関わって下さる全ての皆さん、最後までよろしくお願いします！」と呼びかけた。
松尾は2004年1月3日生まれ、千葉県出身。2018年にオーディション合格後、坂道研修生期間を経て、20年に第4期生として乃木坂46に加入した。
グループでは9月に久保史緒里（24）、10月21日には矢久保美緒（23）が卒業を発表するなど、進退に関する報告が相次いでいる。
【写真】先月には…ツアーの見せ場を熱弁していた松尾美佑
松尾は同日、「別の世界へ」と題したブログで卒業を発表。「お友達に勧められて受けた、坂道合同オーディション 思い返せばスタートに立つもっと前から、私は沢山の人に背中を押して貰ってここに来ることができました」と加入時の思い出を振り返り、「もう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました」とつづった。
グループ卒業と同時に芸の活動も引退することを明かし、「関わって下さる全ての皆さん、最後までよろしくお願いします！」と呼びかけた。
松尾は2004年1月3日生まれ、千葉県出身。2018年にオーディション合格後、坂道研修生期間を経て、20年に第4期生として乃木坂46に加入した。
グループでは9月に久保史緒里（24）、10月21日には矢久保美緒（23）が卒業を発表するなど、進退に関する報告が相次いでいる。