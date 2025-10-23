日テレ・忽滑谷こころアナ、新婚夫婦2ショットに反響「旦那さん格好良いし逞しいね。お似合いだな」
日本テレビアナウンサーの忽滑谷こころ（27）が21日、自身のインスタグラムを更新。「滑り込みで万博＆大阪観光してきました」と書き出し、家族旅行を楽しむ様子を公開した。
【写真】7月に結婚を発表、忽滑谷こころアナの夫婦2ショット ※2枚目
「両親といとこ一家と我々の3家族の大所帯でしたがちゃーーんと大満喫できました！」とつづり、通天閣をバックに大阪満喫ショットをアップ。万博の大屋根リングで撮影した、夫婦2ショットも2枚披露している。
ほかにも、夫を交えて両親と並んだ家族4ショットや「大学生の従姉妹とあべのハルカス登った！」と、展望台から見える町並みを背景に撮影した2ショットなど、7月に結婚を発表した夫とともに、家族で過ごした大阪旅行の思い出を紹介した。
最後に「ただみんなにひっついてっただけなのにちゃんと楽しめたのは指揮をとってくれた父のおかげだわ、感謝」と楽しめた理由を明かし、父親に感謝を述べている。
夫婦2ショットの公開に、投稿には「素敵写真すぎ」「旦那さん格好良いし逞しいね。お似合いだな」「さわやかですね！」などのコメントが寄せられていた。
【写真】7月に結婚を発表、忽滑谷こころアナの夫婦2ショット ※2枚目
「両親といとこ一家と我々の3家族の大所帯でしたがちゃーーんと大満喫できました！」とつづり、通天閣をバックに大阪満喫ショットをアップ。万博の大屋根リングで撮影した、夫婦2ショットも2枚披露している。
最後に「ただみんなにひっついてっただけなのにちゃんと楽しめたのは指揮をとってくれた父のおかげだわ、感謝」と楽しめた理由を明かし、父親に感謝を述べている。
夫婦2ショットの公開に、投稿には「素敵写真すぎ」「旦那さん格好良いし逞しいね。お似合いだな」「さわやかですね！」などのコメントが寄せられていた。