渡辺謙、娘・杏との親子2ショット添え66歳誕生日への祝福に感謝「親子ショットめちゃくちゃ素敵」「見れてうれしい」「おめでとう」
俳優の渡辺謙が21日、66歳の誕生日を迎えた。翌日自身のインスタグラムを更新した渡辺は、寄せられた祝福に感謝を伝えたほか、イタリアの高級ファッションブランド「ブルネロ クチネリ（Brunello Cucinelli）」のイベントに出席した際の写真を複数枚アップし、娘で俳優の杏（39）との親子2ショットも披露した。
【写真】「親子ショット見れてうれしい」「めちゃくちゃ素敵」渡辺謙＆杏の“仲良し”2ショット ※2枚目
投稿では「秋の風が気持ち良い夜に、仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ。洋服という窓口から、生き方や哲学まで深いメッセージを発信されています。会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」とつづり、ブランド創業者兼会長ブルネロ・クチネリ氏、俳優の小雪（48）とのスリーショットも公開。
同イベントは、イタリア・ウンブリア州ソロメオ発のブランド『ブルネロ クチネリ』が21日、在日イタリア大使館官邸で開催した『2026春夏コレクション ファッションプレゼンテーション』。ライトアップされた庭園を背景に、洗練されたゲストが集う上質な夜となった。
また、渡辺は「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です。お祝いメッセージも沢山。皆さんありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。投稿では、娘の杏（39）をはじめ、Kis-My-Ft2の玉森裕太（35）、石田ゆり子（56）との2ショットも公開している。
コメント欄には、「お誕生日おめでとうございます！」「杏さんとの親子ショットめちゃくちゃ素敵です」「親子ショット見れてうれしいです」「紺のスーツを着こなす渡辺謙さんとても素敵でした」「いつか玉森くんと共演できる日がくることを願っております」「これからもお身体お元気に頑張って下さい」など、祝福と感動のコメントが多数寄せられた。
