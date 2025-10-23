■初冠雪

富士山（平年より21日遅い）

◎全国の天気

東北から九州北部にかけては広い範囲で晴れて、洗濯日和となるでしょう。北海道は午後も日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降るでしょう。標高の高い所では雪となりそうです。九州南部と沖縄は雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。

◎予想最高気温

前日より高い所が多く、仙台は3℃高い17℃、東京は4℃高い19℃、名古屋は6℃高い22℃、大阪は7℃高い23℃でしょう。高知は25℃で夏日となる見込みです。札幌は11℃、青森は13℃で前日と同じくらいでしょう。

◎週間予報

関東から西日本では晴れるのは24日(金)までとなりそうです。25日(土)は雲が広がり、次第に雨が降り出すでしょう。26日(日)は全国的に雨となりそうです。

雨のあとは北日本中心に、寒気が流れ込みます。来週前半は北海道の平地でも雪の積もる所がありそうです。東北も標高の高い山や峠道で雪の降る所があるでしょう。移動の際は、冬用タイヤが必要となりますので、まだの方は準備を急ぎましょう。

また、27日(月)〜28日(火)にかけて、北日本では風が強まり大荒れの天気となるおそれがあります。