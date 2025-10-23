プロ野球・DeNAの相川亮二新監督、ヤクルトの池山隆寛新監督が就任後初の大仕事となるドラフト会議が23日に行われます。

22日に取材に応じた相川新監督は、「僕は就任の時にいいましたけどバッテリー、投手の部分は絶対に必要と思うので、でもチームとして長期的なところも見ないといけない。いい選手がたくさんいるのでドラフトで指名できればいい」と話しました。

1位指名が競合した際に行われるくじ引きは相川新監督が行うと言い、「左手で引きたい」とげん担ぎを明かしました。その理由に「素晴らしい投手の球を受けてきた左腕なのでその左腕で引きたいなと、まぁどっちも一緒かもしれないですけどね」と現役時代に数々の投手の投球を受けた左手で挑む相川新監督。

一方、ヤクルトの池山新監督は「スカウトの方が1年間かけてスワローズのために選んでくれた選手。描いたとおりうまく行くかどうか分からないが、責任もって頑張りたい」と意気込みました。

また1位指名選手の具体的な名前を記者から「もし差し支えなければ・・・」と尋ねられた池山新監督は、「差し支えがあります！」と回答。「公言はできないのですが、将来ヤクルトを背負って立てる、伸びしろのある選手を指名したい」と語りました。

2監督が初めて挑む“大仕事”の行方はどうなるのでしょうか。ドラフト会議は23日午後4時50分から開始予定です。