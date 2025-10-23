Samsung Galaxy S25 UltraのYOASOBIのスペシャルインタビュー動画
サムスン電子ジャパン株式会社はグローバルポップアーティスト・YOASOBIとコラボレーションした「Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy」を2025年4月にスタートした。現在は「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」で「Samsung Galaxy S25 Ultra」を実際にレンタルし、感動のライブ撮影を体験いただけるキャンペーンを開催中だ。そして、そのサムスンとYOASOBIのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画を本日公開した。
※「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」は一般の方も公演中のスマートフォン撮影（静止画のみ）が可能だ。動画撮影はご遠慮いただいている。
■ライブ撮影OKのYOASOBIがライブ後に語った「スペシャルインタビュー動画」を本日公開
公開先：Samsung Japan公式YouTube
URL：https://www.youtube.com/watch?v=YMqj4afAn20
〇特別インタビュー
Q.本日のライブの感想をお聞かせください。
（ikuraさん）最高でしたね。新潟のみなさん、熱量も声量もすごくて、ものすごいパワーを感じました。
（Ayaseさん）すごかったね〜ツアーとしては40本あるうちの14本目ですが、ツアーファイナルかなと思うくらい皆さんが熱量を出し切ってくれて素晴らしかったです。
Q.11月の完走に向けて意気込みを教えてください。
（Ayaseさん）とにかく我々が健康でいることが一番大事だよね。1人も欠けることなくちゃんと走り抜くためにね。
（ikuraさん）私たちとしても40本のツアーは1つの挑戦ですが、来てくださる皆さんにとっては1日1日が特別だと思うので、私たちも1日1日を大切に走り抜けたいと思います。
Q.今回サムスンは「Galaxy AIとともに可能性を切り開こう」というSamsung Galaxyのコンセプトのもと、音楽を通じてグローバルに活躍するYOASOBIさんに共感しコラボレーションをさせていただきました。今回のコラボレーションをどのように感じられましたか？
（ikuraさん、Ayaseさん）光栄です。
（ikuraさん）YOASOBIのライブは（写真）撮影OKなので、ぜひみなさんに「100倍ズーム」を使って、鮮明な写真を撮ってもらえたら嬉しいです。私たちのライブにはこだわりの演出がたくさんあるので、色々な瞬間を切り取ってもらえると嬉しいなと思っています。
Q.「Samsung Galaxy S25 Ultra」でライブの思い出を美しく写真に残し、ライブ中だけでなくライブ後も思い出に浸っていただけますが、この点についてはいかがでしょうか？
（Ayaseさん）レーザー・照明・映像演出などステージ上の演出全部や衣装・ヘアスタイルなど、音以外の目に見えるものにもとてもこだわっているので、それが後で見返せるものとして美しく保存されるのはとても良いことだと思います。
（ikuraさん）カメラの中に自動でお肌をきれいにしてくれる機能がデフォルトで搭載されていて、ライブ後の顔でもきれいに映るのがすごいです。お客さんもきっと盛り上がった後でメイクが崩れてしまっている瞬間があるかと思いますが、それでもいい笑顔で撮った時の写真は一生ものなので。
（Ayaseさん）撮った後の画質も綺麗だし素晴らしいです。
（ikuraさん）ぜひ使ってみてください！
Q.実際におふたりにも「Samsung Galaxy S25 Ultra」をお使いいただきましたが、どうでしたか？
（ikuraさん）すごいお肌きれいになってる！と驚いた時の写真を撮りました(笑）
（Ayaseさん）AIで消せる機能が素晴らしいから映っていた人を全て消して、誰もいなくなってしまいました(笑)
（ikuraさん）背景きれいですごいよね。
（Ayaseさん）これがデフォルトで入っているのはすごいです。
Q.いち早く日本でのライブ撮影を許可したアーティストだと思っていますが、どんな思いで撮影をOKにされたのか、またライブを実際に撮影いただいている中でここを撮影してほしいなというポイントがあれば教えてください。
