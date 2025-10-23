きょう日中は、さわやかな秋晴れで洗濯日和になりそうです。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜22℃ 津20℃ 東海地方はさわやかな秋晴れで洗濯日和に 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/23 昼）

正午前の岐阜県高山市です。スッキリと晴れた快晴の空が広がっています。けさは、各地で今シーズン一番の冷え込みになり、高山市の六厩では最低気温が氷点下0.1℃と、今シーズン東海地方で初めての冬日となりました。

続いて名古屋市内です。名古屋もきのうの雨から一転して、青空が広がっています。朝は空気がひんやりしましたが、正午前の気温は18･5℃と、日差しでぐんぐん上昇しています。

予想最高気温は、名古屋と岐阜で22℃、津で20℃と、きのうより5℃以上上がる所が多く、快適な陽気になるでしょう。なお、高山は観測機器の整備で気温が観測されず、前日との差が表示されていません。

【週間予報】

あすまで晴れますが、週末は再び天気が下り坂。土曜日の午後から日曜日にかけて雨が降るでしょう。来週水曜には名古屋の最低気温が10℃まで下がる見込みで、来週は一層秋が深まりそうです。