º£½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï¹­¤¯µ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë24Æü(¶â)¤ÏÅìµþ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¡¢26Æü(Æü)¤Ï»¥ËÚ¤äÀçÂæ¡¢Åìµþ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

23Æü(ÌÚ)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢»¥ËÚ¤«¤éÂçºå¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÃæ¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

24Æü(¶â)¤«¤é26Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÎóÅç¤òÄÌ²á¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¯µ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢24Æü(¶â)¤ÏÅìµþ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¡¢26Æü(Æü)¤Ï»¥ËÚ¤äÀçÂæ¡¢Åìµþ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

27Æü(·î)¤È28Æü(²Ð)¤Ïµ¤°µ¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü(¿å)¤Ï´ØÅì¤«¤é²­Æì¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£

­¡¼ª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
­¢¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
­£¼ª¡¦¼ó¡¦¸ª¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
­¤38¡î¤«¤é40¡îÄøÅÙ¤ÎÄã¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ë¤Èµ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤ÇÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£

°å³ØÅªÉ½µ­´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸