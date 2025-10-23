岐阜県可児市の女性を殺害した疑いで、岐阜市の男女が逮捕された事件で、防犯カメラに遺体を運んだとみられる男女の車が映っていたことが新たにわかりました。

岐阜市の自営業・立花浩二容疑者（55）と内縁の妻・神原美希容疑者（36）の2人は、共謀して去年12月14日夜から翌日未明までの間に可児市の飲食店従業員・野村花織さん（33）を殺害した疑いが持たれています。

遺体はことし1月、猟友会の男性が揖斐川町の山の中で偶然見つけました。





（柳瀬晴貴記者）「現場付近のこちらのカメラに立花容疑者らの車が映っていた」

その後の関係者などへの取材で、野村さんが遺棄された現場から3キロほど離れた場所にあるJAや警察官の駐在所の防犯カメラに、遺体を運んだとみられる立花容疑者らの車が映っていたことが新たにわかりました。



2人は、きのう野村さんの遺体を遺棄した罪で起訴されていて、警察が事件の全容解明を進めています。