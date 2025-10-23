Googleの検索結果に表示されたコンテンツをAIトレーニングのため違法に盗んだとしてRedditがPerplexityなど4社を提訴

Googleの検索結果に表示されたコンテンツをAIトレーニングのため違法に盗んだとしてRedditがPerplexityなど4社を提訴