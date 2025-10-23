元タレントで自民党の森下千里衆院議員（４４）が２３日、自身のＳＮＳで「環境大臣政務官」に任命されたことを報告した。

「【ご報告】この度、環境大臣政務官を拝命いたしました」と伝え、「気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉（うれ）しく思っています」とコメント。

「高市内閣の一員として、自覚と危機感を持ち、美しい自然と安心して暮らせる地域を、次の世代に繋（つな）ぐために全力で働いて参ります」と意気込んだ。

続けて「皆様に誤解を与えないような発信にも心がけていきたいと思いますが、慣れないところもあるかと存じます。ご指摘等、いただければ幸いです」とつづった。

森下氏はテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・午後１１時１５分）で注目され、バラエティータレントとして人気を得るも、２０１９年末をもって芸能界を引退。昨年１０月の衆院選で初当選した。ＳＮＳでは辻立ちする姿を投稿するなど、タレント時代から別人ような姿が反響を呼んでいた。