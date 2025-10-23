【北欧通貨】ドルクローナは昨日一時９．３８台＝スウェーデンクローナ



ドルクローナは上値の重い展開が続いており、昨日ポイントの９．４０前後をしっかり割り込んで、９．３８８１と１０月８日以来のドル安クローナ圏を付けた。その後ドルん買い戻しが入り、先週後半からもみ合っている９．４０-９．４５レンジに戻している。

対円では円安の勢いもあり１６円１７銭台での推移。先週金曜日の１５円８０銭前後からしっかりと上昇。この後１６円２５銭を超えると、もう一段の上昇がありそう。



USDSEK 9.4251 SEKJPY 16.176

